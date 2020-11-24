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Власть

Погасить внешний долг за счет инвестиций в обмен на гражданство предложили в ЖК

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев предложил внедрить упрощенный механизм получения гражданства КР взамен на инвестиции. Соответствующий законопроект он вынес на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, законопроект подготовлен с целью привлечения денежных средств для погашения внешнего долга страны через механизм предоставления гражданства КР иностранцам взамен инвестиций. «При этом иностранные граждане не должны быть гражданами государств, с которыми КР имеет общие границы», — говорится в документе.

Депутат предлагает наделить правом обращаться с ходатайством о получении гражданства в упрощенном порядке иностранцам, перечислившим $100 тысяч на счет по аккумулированию средств для погашения внешнего долга, открытый правительством. 

В справке отмечается, что Закон «О гражданстве в Кыргызской Республике» содержит механизм предоставления гражданства иностранным гражданам взамен инвестиций. Однако этот механизм пока еще не заработал, так как он имеет ряд ограничительных условий: иностранный гражданин обязан как минимум три года прожить в КР, должен владеть кыргызским или русским языком и обязан инвестировать в приоритетные отрасли экономики инвестиции в порядке, установленном правительством. Однако кабмин такой порядок не утвердил.

«В мире около 30 стран предоставляют гражданство взамен инвестиций, и это количество стран только растет. Причем страны конкурируют между собой различными инструментами. В случае принятия настоящего закона Кыргызская Республика станет одной из первых стран Центральной Азии, предоставляющей гражданство взамен инвестиций. Для нашей страны данная программа позволит привлечь средства для погашения внешнего долга», — говорится в документе.

В справке отмечается, что законопроект имеет ограниченный срок действия и привязан ко дню, когда в гражданство вступит 50-тысячный гражданин, перечисливший $100 тысяч на специальный счет. Таким образом, Кыргызстан сможет аккумулировать $5 миллиардов и погасить внешний долг не только Китайской Народной Республике, но и другим международным организациям.

«В случае принятия закона правительству Кыргызской Республики следует принять подзаконный акт, регулирующий открытие специального счета по аккумулированию средств для погашения внешнего долга», — отмечается в документе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174319/
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