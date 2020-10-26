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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Не трогайте Конституцию. У здания ЦИК прошел митинг

У здания ЦИК прошел митинг. На акцию протеста собрались примерно 50 представителей политических партий.

Они требовали, чтобы повторные парламентские выборы состоялись в срок, который ранее установил Центризбирком.

24.kg
Фото 24.kg. Митинг представителей политических партий у ЦИК

Отметим, что принятым Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания конституционной реформы. Сроки проведения выборов назначат после нее в соответствии с законодательством, но не позднее 1 июня 2021 года.

Указанный закон вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

И. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров сначала заявил, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021-го. Затем заявил, что парламентские выборы не состоятся в первом полугодии 2021 года.


Ссылка: https://24.kg/vlast/170780/
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