Участники Общественного диалога требуют снизить порог до 1 процента

Участники Общественного диалога «Главный залог стабильности в стране — честные и справедливые выборы» заявляют, что порог должен быть снижен до 1 процента, а залог — до миллиона сомов. Об этом сказано в резолюции.

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В документе также говорится, что вопрос участия в предстоящих выборах партий, которые дискредитировали себя, должен рассмотреть Жогорку Кенеш в ходе принятия поправок в выборное законодательство до объявления повторных выборов и в обязательном порядке дать политическую и правовую оценку.

Исполняющему обязанности президента премьер-министру Садыру Жапарову участники диалога рекомендуют рассмотреть ответственность руководителей Генеральной прокуратуры, МВД и ГКНБ, работающих в период парламентских выборов 4 октября, за бездействие в предупреждении и пресечении правонарушений, связанных с подкупом, использованием административного ресурса и другими нарушениями.

Участники диалога встали на защиту ЦИК, заявив, что в соответствии с законом Центральная избирательная комиссия должна сохранить свои полномочия в полном действующем составе как первичная гарантия соблюдения законности и легитимности предстоящих выборных процессов.

Напомним, 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку.