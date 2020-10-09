Президент готов к диалогу со всеми политическими силами, включая Садыра Жапарова

Президент Сооронбай Жээнбеков готов к диалогу со всеми политическими силами, включая Садыра Жапарова, объявившего себя премьер-министром. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

По ее словам, глава государства возложил большие возможности по легитимизации всех процессов в Кыргызстане на выдвинутого частью депутатов на пост торага Мыктыбека Абдылдаева.

Толгонай Стамалиева уточнила: Сооронбай Жээнбеков не принял отставку премьер-министра Кубатбека Боронова, поскольку заявление не поступало к нему на подпись.

Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынужден был их аннулировать, признав недействительными.