Выборы-2020. Что обещают партии для экономического прорыва страны

Коронавирус основательно подорвал экономику Кыргызстана. Партии, участвующие в предвыборной гонке — 2020, предлагают экономические рецепты по выведению страны из кризиса. Обещания громкие, заявления амбициозные.

Внимание уделено горнодобывающей отрасли, защите инвесторов, поддержке отечественного производителя. Звучат инициативы о сокращении дефицита бюджета и выведении республики из экономической стагнации.

24.kg продолжает изучать программы политорганизаций, баллотирующихся в седьмой созыв Жогорку Кенеша.

Землю — крестьянам, фабрики — рабочим

В партии «Биримдик» считают, что необходимо разработать экономическую программу и в ее рамках модернизировать промышленность, энергетику, сельское хозяйство, строительство и транспорт.

Основными задачами экономической политики станут достижение высоких темпов экономического роста и увеличение реальных доходов населения.

«Поддерживая общий стратегический путь на реформы, считаем весьма важным разработать экономическую программу, которая бы способствовала модернизации промышленности, энергетики, сельского хозяйства, строительства, транспорта, преодолению сырьевого характера экономики, развитию предпринимательства и частного бизнеса», — говорится в программе «Биримдика».

Экономические реформы также направлены на решение проблемы безработицы.

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Прописаны экономические реформы и в программе партии «Мекенчил». Члены политобъединения внесли пункт о распределении природных ресурсов. Здесь заявили, что лично готовы посчитать точный объем всех запасов золота и вернуть украденные деньги кыргызстанцам, а золотодобывающие иностранные компании заставить выплатить компенсации за нарушение экологии и загрязнение окружающей среды.

Защита инвестора в планы политорганизации не входит.

Члены партии «Мекенчил» хотят изменить кредитную политику банков. «Мы снизим ставки банков до 10 процентов и запретим им забирать в счет долга последнее жилье наших граждан», — указано в программе политобъединения.

Представители «Ыйман нуру» выступают за то, чтобы каждому родившемуся в Кыргызстане на личный счет поступали деньги от разработки полезных ископаемых.

В стране 2 тысячи 700 золотых месторождений, более 2 тысяч тонн золота. Соответственно, на каждого гражданина приходится по 1,5 миллиона сомов. Из программы «Ыйман нуру».

Кандидаты от партии «Мекеним Кыргызстан» обещают кардинально сократить и упростить процедуры регистрации и ведения бизнеса, а также добиться вхождения республики к 2025 году в топ-20 в рейтинге Doing Business. На сегодня, напомним, КР занимает 80-ю позицию.

Подняться в данном рейтинге обещают те или иные политорганизации на протяжении всех последних парламентских выборов. Обещания традиционно остаются на бумаге.

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Экономические преобразования заложены в программе партии «Реформа». Предлагается ликвидировать Соцфонд, Финансовую полицию, соцотчисления заменить налогом в размере 10 процентов. Реформисты выступают также за декриминализацию налоговых преступлений, предпринимательский кодекс и инвестиционные суды.

Одним из приоритетных направлений «Реформа» определила строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Партия «Ата Мекен» намерена добиться принятия программы развития промышленного сектора и обещает решить вопрос о получении промышленниками и производственниками льготных кредитов вместе с налоговыми каникулами. Социалисты также пообещали разработать инвестиционный кодекс.

Окно в Европу и членство в ЕАЭС

Партия «Кыргызстан» обещает до 2025 года внедрить альтернативную энергетику, убрать с дорог все старые авто и заменить их электромобилями, а общественный транспорт превратить в экологически чистый. В политобъединении также придумали, как прорубить окно в Европу с помощью ВСП+.

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Напомним, что почти три года назад Европейский союз предоставил Кыргызстану право беспошлинно завозить 6,2 тысячи наименований товаров. Однако республика этой преференцией так и не воспользовалась, и в этом виноваты депутаты Жогорку Кенеша, из-за непродуманных действий которых государство и вовсе может лишиться льготного положения.

В партии также намерены добиваться улучшения позиций КР в рамках интеграционного объединения — ЕАЭС.

Выгоду для страны от членства в этой организации хочет получить и «Замандаш». В частности, внедрить электронную систему поиска работы без границ и создать электронную сельскохозяйственную биржу.

«Социал-демократы Кыргызстана» хотят создать условия для международного транспортного центра в сфере пассажирских и грузовых перевозок (транспортный хаб) и ввести льготное налогообложение в отдаленных и труднодоступных регионах республики.

В 2015 году аналогичные обещания звучали из уст кандидатов от партии СДПК, сейчас практически прекратившей свое существование. Проект не реализован.

СДК также обещает повсеместно внедрить электронный налоговый учет для справедливого и прозрачного налогообложения субъектов предпринимательства и создать туристическо-рекреационный кластер в Джалал-Абадской области.

Социал-демократы считают, что государство должно защитить инвесторов на всех уровнях, а сами кандидаты обещают проводить разъяснительную работу среди населения, чтобы граждане не выходили на митинги против иностранных компаний.

В партии «Бутун Кыргызстан», напротив, полагают, что страна может обойтись и без внешних финансовых вливаний. Главное, добиться того, чтобы предприниматели экспортировали не сырье, а готовую продукцию. В политорганизации заявили, что республика должна превратиться в транзитный коридор, для чего следует построить железную дорогу Торугарт — Джалал-Абад — Узген.

Для поддержки отечественного производителя «Бутун Кыргызстан» предлагает освободить малый и средний бизнес от избыточного регулирования и защитить от криминала и коррупции.

За свободный, конкурентоспособный рынок и развитие бизнеса выступают в партии «Бир Бол». Предвыборным лозунгом политобъединение провозгласило принцип «Одна семья — один предприниматель».

Обещают упростить систему фискальной отчетности и сократить количество проверяющих органов до минимума. Как и «Реформа», «Бир Бол» настаивает на упразднении Финансовой полиции и создании комитета государственных доходов, куда войдут Налоговая и Таможенная службы. Партия обещает фискальную реформу, сокращение отчислений в Соцфонд с 27,5 до 15 процентов.

Полностью переведем налоговые и таможенные процедуры в цифровой формат через информационно-досмотровые технологии и электронные декларации — добьемся растаможки за 90 секунд.

Еще обещают поднять долю местных бюджетов с 12 до 50 процентов и создать электронную подпись, переведя 70 процентов государственных услуг в режим онлайн.

Увеличить долю местных бюджетов предлагают и в «Республике», но не до 50, а до 25 процентов, и также обещают создать внебюджетный фонд рекультивации хвостохранилищ.

Связать плановую экономику со свободным рынком и перевести ее в инновационный формат намереваются в партии «Ордо». В политорганизации призывают также государство взять под контроль социальные сети, чтобы молодежь воспитывалась правильно.

Нет никаких заявлений экономического характера в программе партии «Чон казат».

Есть только предложения ввести народное хозяйство и расширить в его рамках форму общественной собственности.

Продолжение следует.