Выборы-2020. В суде юрист «Кыргызстана» озвучил аргументы против решения ЦИК

В административном суде Бишкека началось рассмотрение жалобы партии «Кыргызстан» на решение ЦИК о возврате документов политической организации.

Представители «Кыргызстана» считают, что ЦИК превысила свои полномочия и нарушила закон, вернув документы, которые партией были поданы в срок. Они также дали пояснения о том, что уполномоченный партии по выборам Эльвира Тилекова 24 августа слегла с неврологическим приступом, а уполномоченный по финансам был в Сокулуке. Поэтому документы в ЦИК передал сотрудник секретариата партии. На суде копия и оригинал документа были продемонстрированы.

Юристы партии отметили, что члены рабочей группы ЦИК доверенность и удостоверение у представителя «Кыргызстана» не просили. Они просто приняли документы в кабинете, где проходила передача материалов от партий ЦИК.

В качестве подтверждения, что документы были представлены вовремя, юристы добавили, что есть запись в регистрационном журнале и время на камерах наружного наблюдения. Однако время в журнале исправлено неизвестно кем, а часы на видеокамере, как ранее заявила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова, спешат на 13 минут.

«Кыргызстан» просит административный суд признать решение ЦИК незаконным и обязать ее зарегистрировать для участия в парламентских выборах.

В ответ судья Чолпон Досмамбетова напомнила юристу политобъединения, что обязать ЦИК регистрировать партию суд не уполномочен.