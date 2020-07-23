Только одна фракция БГК дала согласие на обработку персональных данных депутатов

Только фракция СДПК в Бишкекском городском кенеше дала согласие на обработку персональных данных депутатов. Об этом 24.kg сообщил председатель столичной ТИК Кайрат Маматов.

По его словам, возможно, это связано с тем, что многие из депутатов болеют.

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Напомним, в начале июня Кайрат Маматов обратился с письмами в адрес главы кенеша и лидеров фракций, чтобы они заручились согласием у всех депутатов на обработку их персональных данных. Поводом послужила информация о наличии двойного гражданства у члена фракции «Республика — Ата Журт» Анатолия Горбунова. Он отказался дать ЦИК и ТИК согласие на обработку.

«Мы проводим проверку, но российская сторона не выдает сведения своих граждан без их согласия. Теперь в законодательстве есть норма о том, что будущие кандидаты в ЖК, местные кенеши в любом случае будут проходить обработку данных», — заметил Кайрат Маматов.

Напомним, что при выявлении иного гражданства у депутата его полномочия досрочно прекращаются.