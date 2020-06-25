Депутат Гульшат Асылбаева подчистила данные в декларации о доходах

Автор скандального законопроекта о манипулировании информацией депутат Жогорку Кенеша Гульшат Асылбаева подчистила данные в декларациях о доходах, не указав свои компании. Об этом сообщает Economist.kg.

Как отмечает издание, Гульшат Асылбаева скрыла в налоговых отчетах как минимум за три года (2015, 2016 и 2017) сведения о наличии бизнеса.

Согласно данным портала osoo.kg, депутат числилась соучредителем четырех фирм и не указала этого в декларациях. Буквально до недавнего времени, отмечает ресурс, она являлась соучредителем в ОсОО «Джун Соу», зарегистрированном в Бишкеке в 2014 году.

Перерегистрацию компания прошла 26 февраля 2020 года, в результате которой Асылбаева покинула список ее владельцев. Иностранное участие в лице, по всей видимости, гражданина Китая Ху Ии также было изменено. Единоличным владельцем и главой компании остался Дуйшебаев Азат Кенешбекович. Последнего называют сыном бывшего главы ГКНБ Кенешбека Дуйшебаева.

Налоговые отчисления в бюджет все эти годы нулевые. Сведений о компании в декларациях депутата 2015-2018 годов нет.

Нардеп также числится в списке выбывших соучредителей еще в одной компании — «РексАр». Основанная 12 июня 2016 года, фирма прошла перерегистрацию 7 августа 2019-го. После процедуры из числа владельцев выбыли сама Асылбаева, а также еще три человека, в том числе один иностранец (вероятно, гражданин Китая Чжу Мэнюань). Единоличный хозяин и директор фирмы по оптовой неспециализированной торговле — Ахметов Ильяс Асанович.

Налоговые отчисления в 2017-2018 годах составили 3 тысячи 58 сомов. Сведений о компании в декларациях депутата 2015-2018-х нет.

Далее уточняется, что 29 декабря 2015 года ОсОО «Коньячный дом» прошло регистрацию в Минюсте о прекращении деятельности. Несмотря на работу компании до конца года, Гульшат Асылбаева не указала сведения об этом имуществе.

Компания занималась оптовой торговлей алкогольными и другими напитками. За три года (2013-2015) выплатила в бюджет крупные суммы налогов на общую сумму более 11 миллионов сомов. В том числе свыше 3 миллионов сомов было выплачено в 2015 году.

Вместе с Асылбаевой соучредителями «Коньячного дома» были ОсОО «Кыргыз Коньягы» и Голубина Ольга Александровна.

Отметим, сегодня нардепы должны в режиме двух чтений рассмотреть законопроект Гульшат Асылбаевой о манипулировании информацией.

Ранее юристы правовой клиники «Адилет» и медиаэксперты отмечали, что законопроект дискриминационный и в случае принятия будет не защищать, а нарушать конституционные права граждан.

Депутата Гульшат Асылбаеву призвали отозвать скандальную инициативу. Она в ответ заявила, что это «самый замечательный законопроект».

Отметим, что в здание «Белого дома» не пускают журналистов в связи с выявлением зараженных коронавирусом среди депутатов и сотрудников аппарата. Прямых эфиров с заседаний тоже не ведется. Поскольку вся пресс-служба, включая технический отдел, находится на домашнем карантине.