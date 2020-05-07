Самодеятельностью с блокпостами в селах наконец озаботились в правительстве

Установленные по решению местных органов власти или местных жителей карантинные посты в селах необходимо привести в порядок. Об этом сегодня заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании Республиканского оперативного штаба.

По его словам, самостоятельно принятые и несогласованные решения органов местного самоуправления вызвали ажиотаж и обеспокоенность в обществе. Поэтому впредь представители местной власти не должны допускать действия, противоречащие принятым решениям правительства, штаба. Местные чиновники также должны быть осторожными в своих высказываниях.

«Ни с одного гражданина при въезде в область, город, район или село справка о прохождении теста на коронавирус не должна требоваться. За исключением случаев в соответствующих алгоритмах действий, утвержденных Минздравом. Решения должны приниматься объективно, соразмерно имеющимся возможностям и условиям, и не способствовать созданию каких-либо коррупционных рисков. Таких случаев больше не допускайте», — сказал Кубатбек Боронов.

Самодеятельность и излишние меры предосторожности, идущие вразрез с решениями штаба, неприемлемы. Кубатбек Боронов

В ходе заседания также были обсуждены вопросы, касающиеся установленных постов в селах. Органам местного самоуправления поручено упорядочить их работу.

«Поступает все больше нареканий и жалоб по карантинным постам в селах. Некоторые из них занимаются вымогательством. У нас есть сквозные села, и эти посты удерживают граждан, не дают им проехать. Акимам районов совместно с правоохранительными органами нужно навести порядок в работе постов, в случае необходимости привлекать к их работе участковых для соответствующего контроля», — сказал Кубатбек Боронов.