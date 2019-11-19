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Власть

Президент поручил широко использовать новые инструменты привлечения инвестиций

Кыргызстан намерен улучшить позицию в рейтингах «Ведение бизнеса» (Doing Business) и конкурентоспособности Transparency International. Об этом на форуме развития высокого уровня «Ускорение реформ для устойчивого развития» заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что для развития экспорта основной проблемой остается недостаток дешевых долгосрочных средств для производства.

«Поэтому появилась необходимость создания специального института по финансированию экспортных операций. Особый упор будет сделан на улучшение инвестиционного климата для развития экспорта. В сжатые сроки будут внедрены механизмы сопровождения инвестиционных проектов через принцип единого окна. Будут приняты меры по улучшению позиций в рейтингах «Ведение бизнеса» и Transparency International», — сказал глава государства.

Будут широко распространены новые инструменты привлечения инвестиций, в том числе механизмы государственно-частного партнерства.

Сооронбай Жээнбеков

«С использованием передового мирового опыта государственно-частного партнерства будут поддержаны проекты в сфере энергетики, транспорта, образования, здравоохранения, спорта, туризма», — подчеркнул он.

Президент также рассказал о реализации крупных национальных энергетических проектов, направленных на повышение экономического потенциала страны.

Главная цель в энергетической отрасли — с использованием нашего крупного гидроэнергетического потенциала обеспечить потребности республики в электроэнергии и экспортировать ее в другие государства.

Сооронбай Жээнбеков

«Эффективная реализация проекта CASA-1000 существенно повысит экспортный потенциал страны в государства Юго-Восточной Азии. Перед нами стоит задача по масштабной реконструкции действующих гидроэнергетических объектов и строительству новых. В том числе Камбаратинской ГЭС-1 и каскада Верхненарынской ГЭС, каскада Казарманской ГЭС. Необходимо $4,5 миллиарда для выполнения данных задач», — добавил он.
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