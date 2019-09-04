Президент встретился с премьер-министром. Поговорили о развитии Кыргызстана

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня встретился с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, состоялся обмен мнениями о мерах по социально-экономическому развитию страны, реализации социально-экономических и инфраструктурных проектов. Президент отметил необходимость оперативного принятия мер по ежедневным вызовам, положительным и отрицательным явлениям социального характера. Он подчеркнул, что сегодня нет факторов, препятствующих реализации основной задачи правительства — обеспечения экономического роста и повышения благосостояния граждан.

«Для полноценной работы правительства есть все необходимые условия, исполнительная, законодательная и судебная власти ведут конструктивную деятельность. Правительству остается только работать, других требований нет», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев рассказал о работе по развитию экономики, регионов, цифровизации страны, реализации инфраструктурных и агропромышленных проектов.