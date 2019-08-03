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Власть

В правительство больше всего жалуются по земельным вопросам

С начала года большинство обращений граждан в правительство касались вопросов агропромышленного комплекса, крестьянских и фермерских хозяйств и земельных вопросов. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения кабмина.

По его данным, за шесть месяцев 2019 года в аппарат правительства поступило 3 тысячи 88 обращений. Наибольшее количество заявлений, жалоб и предложений было от жителей Бишкека (899, или 36,63 процента) и Чуйской области (438, или 17,85 процента).

Основной контингент заявителей — люди пожилого, пенсионного возраста и другие социально незащищенные категории граждан.

В большинстве письменных обращений поднимались вопросы агропромышленного комплекса, крестьянских и фермерских хозяйств и земельные вопросы (9,25 процента), образования и науки (8,56 процента).

Кроме того, обращения касались земельных и жилищных вопросов (8,15 процента), работы социальных служб, пенсий, льгот, пособий и оказания материальной помощи (7,91 процента), строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства (4,89 процента). Были обращения, связанные с вопросами правопорядка и безопасности (4,77 процента) и кадрового обеспечения, трудовых споров и зарплат (4,6 процента).

«Состоялась презентация обновленного электронного портала www.kattar.kg, который с 1 июля 2019 года работает в тестовом режиме. В ближайшее время будет разработана мобильная версия портала», — говорится в сообщении.
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