Школа «Газпрома». В БГК озвучили, какие пункты должны быть отражены в договоре

Депутаты Бишкекского городского кенеша обсуждают на внеочередной сессии вопрос передачи школы «Газпром» в оперативное управление одноименному фонду. Спикер БГК Жаныбек Абиров напомнил о протокольных поручениях, которые депутаты дали мэрии на прошлой сессии по этому вопросу.

Он напомнил, что муниципалитету поручили, чтобы при заключении договора в нем были отображены эти пункты, а после документ согласовали с БГК.

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Депутаты предложили присвоить новой школе имя Турдакуна Усубалиева, в попечительский совет включить одного депутата БГК. При этом решение совет должен принять большинством голосов, а мнение председателя не является решающим.

Кроме того, народные избранники поручали мэрии разработать механизм перехода преподавателей в новое учебное заведение, чтобы избежать утечки хороших кадров из других столичных школ. Еще один пункт — установление квоты для бесплатного обучения в размере 25 процентов для детей с ОВЗ, победителей олимпиад и отличников.

Депутат Канатбек Музуралиев напомнил, что на очередной сессии прозвучало предложение о повышении этой квоты как минимум до 30 процентов.

«Представитель «Газпрома» тогда говорил, что рассмотрят этот вопрос. Если мы сейчас пропишем это в постановлении, то они должны будут выполнить», — сказал он.

Однако депутаты предложение не поддержали, за проголосовали 14 народных избранников из 30 присутствующих.

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Напомним, на последней очередной сессии БГК депутаты сняли с повестки вопрос об имущественном комплексе и передаче в оперативное управление школы «Газпрома» одноименному общественному фонду. Внесла его фракция СДПК на основании поступившего из мэрии письма. После долгих обсуждений фракция большинства БГК разработала проект постановления о передаче, однако мэр Азиз Суракматов отметил, что в проекте мэрии конкретизирован ряд условий, и просил их включить. В итоге депутаты запутались в документах, лидеры фракций большинства БГК и мэр ушли на обсуждение. И перенесли обсуждение на другой день. В результате мэрия отозвала свой проект постановления, а депутаты сняли вопрос с повестки дня.

«Газпром» построил и передал на баланс муниципалитета школу. Поскольку ее обслуживание оценивается в 170 миллионов сомов в год, компания предложила мэрии передать объект специально созданному фонду в оперативное управление.