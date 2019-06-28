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Власть

В БГК предлагают увеличить квоту для бесплатного обучения в школе «Газпрома»

В Бишкекском городском кенеше обсуждают вопрос передачи школы «Газпрома» в оперативное управление одноименному общественному фонду. В этом случае обучение в ней будет платным — 22 тысячи сомов в месяц.

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Предполагается, что будет квота для детей из малоимущих семей и ЛОВЗ в размере 20 процентов. Еще 5 процентов отводится для одаренных детей.

«Считаю, что мэрия должна требовать увеличения этой квоты. «Газпром» в любом случае отвел бы пять процентов для одаренных детей. Но 20 процентов — это мало. Получается, что никто из детей, живущих на участке, не смогут в ней учиться», — отметил депутат Куванычбек Конгантиев.

Он также поинтересовался, будут ли в школе классы с кыргызским языком обучения.

«Нет. Поскольку планируется, что обучение будет идти по двум образовательным стандартам: кыргызскому и российскому. Министерства образования двух стран провели переговоры, достигнуто понимание об интегрированном стандарте, который должен быть закреплен межправсоглашением. Обучение на кыргызском языке не позволит получить российский аттестат», — ответил руководитель спецпроекта по подготовке «Школа Газпром» Азамат Дикамбаев.
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