Депутаты Жогорку Кенеша никак не могут заслушать информацию о контрабанде

Сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции планировали рассмотреть вопрос о контрабанде товаров.

Заседание должно было проходить совместно с комитетом по экономической и фискальной политике, но там не собрали кворум. Депутат Наталья Никитенко настояла на том, что ее комитет будет рассматривать вопрос самостоятельно. Однако нардепы Бакирдин Субанбеков и Жаныбек Бакчиев возразили, так как нецелесообразно дважды слушать одну и ту же информацию.

Большинством голосов вопрос перенесли до согласования времени с комитетом по экономической и фискальной политике.

Депутаты неоднократно обращались в правительство за разъяснениями относительно контрабанды товаров, в частности ГСМ. 28 мая они потребовали отчета премьер-министра. Вместо Мухаммедкалыя Абылгазиева сегодня с докладом пришел вице-премьер-министр Жениш Разаков.