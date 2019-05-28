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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты (95)

Депутат возмущен бездействием правительства по приграничному вопросу

Депутат Исхак Пирматов возмущен бездействием правительства по приграничному вопросу. Об этом он заявил на заседании комитета по международным делам, обороне и безопасности.

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По словам нардепа, на прошлой неделе опять возник конфликт на неописанном участке границы с Таджикистаном в Баткенской области. «Звучали выстрелы, слава богу, никто не пострадал. Но вопрос не решается. Представители Министерства транспорта и дорог утверждают, что осталось 2 километра дороги Аксай — Тамдык достроить. Однако есть и совершенно другие данные. Более того, вам же выделили 150 миллионов сомов на завершение всех работ, и что? Ничего. Дороги нет. Люди продолжают перегонять скот, и возникают конфликты», — сказал Исхак Пирматов и добавил, что народные избранники и он сам устали слушать одни и те же ответы.

Представители Минтранса заверили парламентариев, что средства осваиваются и техника расчищает пути после взрывных работ. «То есть ничего не строится? Два месяца прошло после последнего столкновения в марте, а дело с мертвой точки не сдвинулось», — парировал Исхак Пирматов.

В итоге выяснилось, что выделенных 150 миллионов сомов не хватает, поэтому дорогу не прокладывают. 
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