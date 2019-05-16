Сооронбай Жээнбеков отправился с рабочей поездкой в Иссык-Кульскую область

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков продолжает рабочие поездки по регионам страны. Сегодня он на два дня отправился в Иссык-Кульскую область, сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, президент посетит фермерское хозяйство в селе Чон-Орукту Иссык-Кульского района, Тюпский районный центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, строящийся спортивный комплекс в селе Тюп, встретится с жителями Тюпского района.

«Завтра глава государства посетит средние школы в Балыкчи, встретится с жителями города, ознакомится с работой проекта «Умный город» и другими инновационными проектами мэрии», — говорится в сообщении.