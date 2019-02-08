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Власть

Программа «Доступное жилье» стала недоступной и дорогой

Программа правительства Кыргызстана «Доступное жилье» стала недоступной и дорогой. Об этом заявили на заседании фракции «Республика — Ата Журт» Жогорку Кенеша.

Депутат Марлен Маматалиев отметил, что кредиты Государственной ипотечной компании в реальности выдаются под 14-16 процентов.

Ипотечная компания не смогла добиться хороших показателей. Причины — очень высокая сумма первоначального взноса и процентные ставки.

Марлен Маматалиев

«В ГИК говорят, что кредиты выдают под 9 процентов, но на деле люди получают под 14-16 процентов. Кроме того, стоимость квартир в домах ГИК очень высокая, что не соответствует принципам программы льготного жилья. Например, квартира в доме, построенном в Нарыне, стоит $34,8 тысячи. Если учитель или врач получит ее под 9 процентов, он будет вынужден в месяц платить 12 тысяч сомов в течение 15 лет. Через 15 лет квартира ему выйдет в $67 тысяч», — заявил Марлен Маматалиев.
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