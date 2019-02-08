Депутаты Жогорку Кенеша поручили правительству оптимизировать расходы ГИК

Депутаты Жогорку Кенеша поручили правительству Кыргызстана оптимизировать расходы Государственной ипотечной компании. Об этом говорится в решении парламентской фракции «Республика — Ата Журт» по итогам отчета о реализации программы «Доступное жилье».

Фракция также поручила снизить для бюджетников суммы первоначального взноса и ставки по ипотечным кредитам до 4-6 процентов.

Депутаты признали работу ГИК недостаточной и отметили, что за три года компания не привлекла инвестиций.

«Такие средства трудно привлечь за короткий срок. Международные финансовые институты рассматривают такие заявки от 3 до 10 лет. Немецкий банк развития открыл проект на 10,5 миллиона евро. Всемирный банк планирует выделить $30 миллионов, половину грантом, вторую — кредитом», — сообщил глава Государственной ипотечной компании Бактыбек Шамкеев.