13:23
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Депутат предлагает выдавать ипотечные кредиты напрямую, без посредников

Депутат Жогорку Кенеша Таабалды Тиллаев предложил правительству рассмотреть вопрос выдачи ипотечных кредитов напрямую, без посредничества Государственной ипотечной компании. Об этом он заявил сегодня на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт».

Читайте по теме
Программа «Доступное жилье» стала недоступной и дорогой
По словам депутата, при реализации программы «Доступное жилье» повторяются процедуры ГИК и коммерческих банков.

«ГИК занята сбором справок от претендентов на ипотечный кредит. Потом процедура повторяется в банке. Поэтому можно рассмотреть упразднение ГИК и выдачу кредитов напрямую через банки», — предложил нардеп.

Таабалды Тиллаев отметил, что Минфин денежные средства от ценных бумаг, реализуемых под 5 процентов, отдает ГИК по 2 процента.

«Мы деньги перекладываем из одного кармана в другой и в убыток. Возникает вопрос: нужна ГИК или нет?» — спросил нардеп.

Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров ответил, что правительство рассматривает способ реализации программы «Доступное жилье» напрямую через государственные банки.
Ссылка:
просмотров: 319
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты Жогорку Кенеша поручили правительству оптимизировать расходы ГИК
Депутатов удивили расходы Государственной ипотечной компании на зарплату
Программа «Доступное жилье» стала недоступной и дорогой
Кухня размером полтора метра. Глава ГИК заверяет, что желающих купить много
В парламенте вновь критикуют Госипотечную компанию
Госипотечная компания ничего не сделала, чтобы бюджетники смогли получить жилье
Кухня размером полтора метра. ГИК признала завышение стоимости при строительстве
Кухня размером полтора метра. Строительство дома для бюджетников приостановили
Кухня размером полтора метра. Ипотека для бюджетников на грани фантастики
С 2019 года ГИК поможет накопить на первый взнос по ипотеке
Популярные новости
Трайбализм в&nbsp;медицине. Больницы Бишкека поделили профессора из&nbsp;двух регионов Трайбализм в медицине. Больницы Бишкека поделили профессора из двух регионов
Рустам Мамасадыков возвращается в&nbsp;ГКНБ на&nbsp;должность зампреда в&nbsp;третий раз Рустам Мамасадыков возвращается в ГКНБ на должность зампреда в третий раз
Жанар Акаев считает, что новые должности создаются для однокурсников премьера Жанар Акаев считает, что новые должности создаются для однокурсников премьера
Шквал критики. Кому из&nbsp;министров пора в&nbsp;отставку? Опрос Шквал критики. Кому из министров пора в отставку? Опрос
Бизнес
Подборка смартфонов для НЕГО и&nbsp;НЕЕ к&nbsp;14&nbsp;февраля Подборка смартфонов для НЕГО и НЕЕ к 14 февраля
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; оказал помощь детской больнице в&nbsp;городе&nbsp;Ош «Газпром Кыргызстан» оказал помощь детской больнице в городе Ош
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: новый офис Кара-Суйской газовой эксплуатационной службы «Газпром Кыргызстан»: новый офис Кара-Суйской газовой эксплуатационной службы
ОсОО &laquo;Мобильник&raquo;: Все платежи клиентов будут гарантированно проведены ОсОО «Мобильник»: Все платежи клиентов будут гарантированно проведены