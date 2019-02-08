Депутат предлагает выдавать ипотечные кредиты напрямую, без посредников

Депутат Жогорку Кенеша Таабалды Тиллаев предложил правительству рассмотреть вопрос выдачи ипотечных кредитов напрямую, без посредничества Государственной ипотечной компании. Об этом он заявил сегодня на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт».

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По словам депутата, при реализации программы «Доступное жилье» повторяются процедуры ГИК и коммерческих банков.

«ГИК занята сбором справок от претендентов на ипотечный кредит. Потом процедура повторяется в банке. Поэтому можно рассмотреть упразднение ГИК и выдачу кредитов напрямую через банки», — предложил нардеп.

Таабалды Тиллаев отметил, что Минфин денежные средства от ценных бумаг, реализуемых под 5 процентов, отдает ГИК по 2 процента.

«Мы деньги перекладываем из одного кармана в другой и в убыток. Возникает вопрос: нужна ГИК или нет?» — спросил нардеп.

Вице-премьер-министр Замирбек Аскаров ответил, что правительство рассматривает способ реализации программы «Доступное жилье» напрямую через государственные банки.