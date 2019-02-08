Кухня размером полтора метра. Глава ГИК заверяет, что желающих купить много

Жители Нарынской области ждут окончания строительства дома для бюджетников. Об этом на заседании фракции «Республика — Ата Журт» Жогорку Кенеша сообщил председатель Государственной ипотечной компании Бакыт Шамкеев.

Он отметил, что ГИК первой построила многоэтажный дом в Нарыне.

Депутаты попросили его не хвастаться домом с кухней площадью в полтора метра.

«Ширина кухни в этом доме 1,84 метра, длина — 4,6 метра, площадь — 7,6 квадрата. Сначала планировали сделать зал-студию, но потом сказали, что в Нарыне кухня должна быть отдельной, поэтому разделили», — объяснил он, добавив, что в Нарыне много желающих приобрести квартиру в этом доме.