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Скандал на $3 миллиарда: о чем не знали либо умолчали депутаты ЖК КР

Скандал на $3 миллиарда: о чем не знали либо умолчали депутаты ЖК КР (о судьбе именных векселей кыргызского предпринимателя Абытбека Атарбекова)

Депутат ЖК КР Каныбек Иманалиев проявил интерес к именным векселям кыргызского предпринимателя Абытбека Атарбекова.

Сумма векселей составляет более $3 миллиардов. Эти огромные средства, по мнению депутата, могли бы покрыть бюджет ЖК на целых 5 лет.

Почему векселя Абытбека Атарбекова оказались в центре внимания? Являются ли какие-либо предположения со стороны депутатов законными? И если нет, то почему?

В пресс-конференции принимают участие:

Абытбек Атарбеков — предприниматель,

Мукар Чолпонбаев — адвокат,

Имаш уулу Жениш — юрист,

Дюшен Керимов — юрист.
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