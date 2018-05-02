Скандал на $3 миллиарда: о чем не знали либо умолчали депутаты ЖК КР (о судьбе именных векселей кыргызского предпринимателя Абытбека Атарбекова)
Депутат ЖК КР Каныбек Иманалиев проявил интерес к именным векселям кыргызского предпринимателя Абытбека Атарбекова.
Сумма векселей составляет более $3 миллиардов. Эти огромные средства, по мнению депутата, могли бы покрыть бюджет ЖК на целых 5 лет.
Почему векселя Абытбека Атарбекова оказались в центре внимания? Являются ли какие-либо предположения со стороны депутатов законными? И если нет, то почему?
В пресс-конференции принимают участие:
Абытбек Атарбеков — предприниматель,
Мукар Чолпонбаев — адвокат,
Имаш уулу Жениш — юрист,
Дюшен Керимов — юрист.