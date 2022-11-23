Скандал на ровном месте: почему мэрия кошмарит гаражные кооперативы?

Несмотря на социальную чувствительность вопросов, связанных с добросовестной арендой муниципальной земли, мэрия продолжает незаконные «набеги» и держит в напряжении сотни и тысячи горожан. Почему? — спрашивают члены Гаражного кооператива-12. И в самом деле Почему?

В пресс-конференции принимают участие:

Эрик Ирискулбеков — адвокат,

Валентина Веклич, Андрей Адкин — члены ГК−12,

Анатолий Бондаренко, Патрис Айдарбеков — члены ГНК-5,

Николай Чабанов, Виталий Макаров — члены ГНК-5.