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Техноблог

В WhatsApp рассылают сообщение, которое «убивает» смартфоны

Среди пользователей WhatsApp распространяют вредоносное спам-сообщение, которое заставляет намертво зависнуть смартфон. Об этом сообщил RG Digital.

В послании на английском языке говорится: «Я могу подвесить ваш WhatsApp на некоторое время, если вы просто нажмете на сообщение ниже». Следом за ним идет сообщение «Не нажимайте здесь».

Несмотря на предупреждение, некоторые пользователи решились на эксперимент, который действительно приводит к зависанию смартфона.

Внимательные пользователи заметили, что во втором сообщении перед текстом есть несколько пробелов. Это скрытые символы, которые приложение WhatsApp не может обработать корректно.

Ошибка проявляется только на Android-смартфонах, девайсы на базе iOS при нажатии на вредоносное сообщение не зависают.

Восстановить работоспособность устройства можно при помощи перезагрузки.

Кто является автором сообщения и организатором рассылки, не известно.
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