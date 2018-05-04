20:31
USD 68.67
EUR 81.86
RUB 1.11
Техноблог

Канал 1.1 STUDIO из Кыргызстана получил серебряную кнопку YouTube

Фото со страницы Facebook Ростислава Ященко

Канал 1.1 STUDIO из Кыргызстана получил серебряную кнопку YouTube. Об этом ИА «24.kg» сообщил креативный продюссер канала Ростислав Ященко.

По его словам, они набрали 100 с лишним тысяч подписчиков, поэтому и получили кнопку. «Только три человека получили этот доступ, включая президента «Тамаша шоу». Но просмотры у нас самые шикарные. Есть проекты, которые просмотрели миллионы человек. Наш контент исключительно развлекательного характера», — рассказал Ростислав Ященко.

Он добавил, что в будущем команда планирует запустить еще два проекта. Один из них выйдет в конце мая. «И, скорее всего, мы возьмем известных наших молодых людей из Кыргызстана, известных среди молодежи юмористов и сделаем с ними отдельный проект. Очень хотим задействовать в нем наших казахских друзей и парнеров», — отметил Ростислав Ященко.

Фото со страницы Facebook Ростислава Ященко
Он подчеркнул, что возрастной ценз участников 25-30 лет, и второй продукт канала ориентирован на Казахстан.

Отметим, ранее серебряную кнопку YouTube получил канал бывшего муфтия Кыргызстана Чубак ажи Жалилова.
Ссылка:
просмотров: 1421
Версия для печати
Материалы по теме
Рекорд Youtube. Клип на песню Despacito набрал 5 миллиардов просмотров
Троян, ворующий пароли, распространяется на YouTube
Белка напала на змею, защищая свое потомство
YouTube усилит борьбу с размещением роликов с ложной информацией
Морж вмешался в работу вахтовиков и стал звездой YouTube
Самый обаятельный воришка. Песец, ставший звездой Youtube, вновь посетил рыбаков
Самый популярный в мире сайт определили эксперты
Японский турист с дикими криками нырнул в реку при −60 градусах
Ночная «дуэль» лисы и совы на улицах канадского города
Как отдыхают чиновники. Генеральный прокурор Украины станцевал с собакой
Популярные новости
В&nbsp;WhatsApp рассылают сообщение, которое &laquo;убивает&raquo; смартфоны В WhatsApp рассылают сообщение, которое «убивает» смартфоны
Xiaomi Redmi&nbsp;S2: появились характеристики, цены и&nbsp;изображения смартфона Xiaomi Redmi S2: появились характеристики, цены и изображения смартфона
Изображения iPhone X&nbsp;Plus появились в&nbsp;Интернете Изображения iPhone X Plus появились в Интернете
Samsung запатентовала новый гибкий и&nbsp;прозрачный смартфон Samsung запатентовала новый гибкий и прозрачный смартфон
Бизнес
Международный аэропорт &laquo;Ош&raquo;&nbsp;&mdash; второй по&nbsp;величине аэропорт страны Международный аэропорт «Ош» — второй по величине аэропорт страны
4&nbsp;июня определят первых победителей акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 4 июня определят первых победителей акции «Год подарков» от «Бакай Банка»
Социальные сети&nbsp;&mdash; эффективный способ общения с&nbsp;клиентом Социальные сети — эффективный способ общения с клиентом
MegaCom увеличил число роуминг-партнеров в Европе и Новой Зеландии MegaCom увеличил число роуминг-партнеров в Европе и Новой Зеландии