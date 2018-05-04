Канал 1.1 STUDIO из Кыргызстана получил серебряную кнопку YouTube. Об этом ИА «24.kg» сообщил креативный продюссер канала Ростислав Ященко.

По его словам, они набрали 100 с лишним тысяч подписчиков, поэтому и получили кнопку. «Только три человека получили этот доступ, включая президента «Тамаша шоу». Но просмотры у нас самые шикарные. Есть проекты, которые просмотрели миллионы человек. Наш контент исключительно развлекательного характера», — рассказал Ростислав Ященко.

Он добавил, что в будущем команда планирует запустить еще два проекта. Один из них выйдет в конце мая. «И, скорее всего, мы возьмем известных наших молодых людей из Кыргызстана, известных среди молодежи юмористов и сделаем с ними отдельный проект. Очень хотим задействовать в нем наших казахских друзей и парнеров», — отметил Ростислав Ященко.

Фото со страницы Facebook Ростислава Ященко

Он подчеркнул, что возрастной ценз участников 25-30 лет, и второй продукт канала ориентирован на Казахстан.

Отметим, ранее серебряную кнопку YouTube получил канал бывшего муфтия Кыргызстана Чубак ажи Жалилова.