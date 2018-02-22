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Техноблог

Российских офицеров вооружили секретными мобильниками

Фото ТАСС/Дмитрий Феоктистов. Российский офицер с мобильным телефоном. Иллюстративное фото

Офицерам, допущенным к самым секретным документам, начали выдавать российские защищенные мобильные телефоны М-663С «Атлас». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Мобильное устройство изготовил ФГУП «Научно-технический центр «Атлас». Аппарат стоимостью 115 тысяч рублей (около 138 тысяч сомов) выполнен в металлопластиковом корпусе, с сапфировым стеклом и противоударной прорезиненной накладкой. Также устройство оснащено цветным дисплеем и MP3-плеером.

Новый телефон выпускается ограниченной партией — около 100 штук в год, поэтому каждый экземпляр собирается вручную. Исполнения заказа на каждый аппарат приходится ждать около четырех месяцев.

Гаджет может выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций РФ через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы. По мнению экспертов, это позволит эффективнее управлять войсками.
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