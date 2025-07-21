Samsung тестирует новую операционную систему One UI 8 для 26 моделей смартфонов. Об этом сообщает GSMArena.
Эксперты отмечают, что новый Galaxy Z Fold7 от Samsung привлек внимание своим тонким 8,9-миллиметровым профилем в сложенном состоянии и уменьшенной видимостью складок.
В начале июля корпорация начала тестировать бета-версию интерфейса One UI 8 для Galaxy A55 и Galaxy S24 FE, а сейчас к программе присоединились два экс-флагмана Samsung — Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4.
В целом же Samsung тестирует бета-версию One UI 8 уже для 28 моделей своих смартфонов. Перечень устройств выглядит так:
- Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra;
- Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 Ultra;
- Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra;
- Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra;
- Galaxy S24 FE;
- Galaxy S23 FE;
- Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6;
- Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4;
- Galaxy A56;
- Galaxy A36;
- Galaxy A55;
- Galaxy A35;
- Galaxy A54;
- Galaxy A34;
- Galaxy A53;
- Galaxy A33.
В большинстве своем это внутренние сборки, публичное тестирование начнется позже. Ближе всего к финальному релизу линейка Galaxy S25 — четвертая бета-версия One UI 8 для моделей серии может выйти уже сегодня, 21 июля.