Samsung тестирует новую операционную систему One UI 8 для 26 моделей смартфонов. Об этом сообщает GSMArena.

Эксперты отмечают, что новый Galaxy Z Fold7 от Samsung привлек внимание своим тонким 8,9-миллиметровым профилем в сложенном состоянии и уменьшенной видимостью складок.



В начале июля корпорация начала тестировать бета-версию интерфейса One UI 8 для Galaxy A55 и Galaxy S24 FE, а сейчас к программе присоединились два экс-флагмана Samsung — Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4.

В целом же Samsung тестирует бета-версию One UI 8 уже для 28 моделей своих смартфонов. Перечень устройств выглядит так:

Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra;

Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 Ultra;

Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra;

Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra;

Galaxy S24 FE;

Galaxy S23 FE;

Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6;

Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4;

Galaxy A56;

Galaxy A36;

Galaxy A55;

Galaxy A35;

Galaxy A54;

Galaxy A34;

Galaxy A53;

Galaxy A33.

В большинстве своем это внутренние сборки, публичное тестирование начнется позже. Ближе всего к финальному релизу линейка Galaxy S25 — четвертая бета-версия One UI 8 для моделей серии может выйти уже сегодня, 21 июля.