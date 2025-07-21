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Техноблог

Samsung тестирует новую операционную систему One UI 8 для 26 моделей смартфонов

Samsung тестирует новую операционную систему One UI 8 для 26 моделей смартфонов. Об этом сообщает GSMArena.

Эксперты отмечают, что новый Galaxy Z Fold7 от Samsung привлек внимание своим тонким 8,9-миллиметровым профилем в сложенном состоянии и уменьшенной видимостью складок.

В начале июля корпорация начала тестировать бета-версию интерфейса One UI 8 для Galaxy A55 и Galaxy S24 FE, а сейчас к программе присоединились два экс-флагмана Samsung — Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4.

В целом же Samsung тестирует бета-версию One UI 8 уже для 28 моделей своих смартфонов. Перечень устройств выглядит так:

  • Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra;
  • Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 Ultra;
  • Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra;
  • Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra;
  • Galaxy S24 FE;
  • Galaxy S23 FE;
  • Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6;
  • Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4;
  • Galaxy A56;
  • Galaxy A36;
  • Galaxy A55;
  • Galaxy A35;
  • Galaxy A54;
  • Galaxy A34;
  • Galaxy A53;
  • Galaxy A33.

В большинстве своем это внутренние сборки, публичное тестирование начнется позже. Ближе всего к финальному релизу линейка Galaxy S25 — четвертая бета-версия One UI 8 для моделей серии может выйти уже сегодня, 21 июля.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/336871/
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