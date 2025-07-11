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Техноблог

Чат-бот Grok 4 на основе искусственного интеллекта представил Илон Маск

Илон Маск представил новинку от своей компании xAI — чат-бот Grok 4 на основе искусственного интеллекта (ИИ) спустя несколько месяцев после выпуска предыдущей версии. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, миллиардер продемонстрировал работу нового бота в прямом эфире в Сети и заявил, что Grok 4 «умнее почти всех аспирантов во всех дисциплинах одновременно».

Компания представила результаты тестов, показывающие, что ИИ-новинка превосходит OpenAI и другие подобные системы, а также получила улучшенную голосовую связь.

«Порой Grok 4 может не хватать здравого смысла, и он пока не изобрел новые технологии или не открыл новые законы физики, но это лишь вопрос времени», — сказал Илон Маск.

Grok — это помощник на основе искусственного интеллекта и чат-бот, созданный компанией xAI. Он способен генерировать текст и изображения, а также вести диалоги с пользователями, подобно ChatGPT и другим инструментам. Однако в отличие от других чат-ботов он может получать доступ к информации в режиме реального времени через интернет и X, а также запрограммирован отвечать на острые и провокационные вопросы остроумными и «бунтарскими» фразами, пишет Builtin.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/335850/
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