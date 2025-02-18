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Техноблог

Google Chrome получил ИИ-защиту от опасных сайтов и загрузок

Защитная функциональность Enhanced Protection в Google Chrome теперь получила дополнительные ИИ-фичи, защищающие пользователей от опасных сайтов, расширений и загрузок в режиме реального времени. О доработке Enhanced Protection сообщила пользователь Leo в своем аккаунте на платформе X.

Отмечается, что после трех месяцев тестирования нововведение доступно в стабильном канале Chrome. Enhanced Protection является частью защитного механизма Safe Browsing. Функциональность Safe Browsing известна довольно давно, ее запустили в 2005 году. Изначально задача заключалась в защите пользователей от фишинга, однако позже возможности расширились до блокировки вредоносных доменов.

Пока не ясно, чем именно будет отличатся ИИ-версия Enhanced Protection от предыдущей, однако известно, что Google будет использовать искусственный интеллект для отслеживания паттернов вредоносных сайтов.

Кроме того, новая фича будет проводить углубленный анализ скачиваемых файлов, что поможет защитить пользователей от загрузки вредоносных программ. Надо учитывать, что при активном использовании Enhanced Protection данные веб-серфинга будут отправляться в Google.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/320239/
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