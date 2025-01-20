10:23
USD 87.45
EUR 90.05
RUB 0.85
Техноблог

Кыргызстан в рейтинге скорости мобильного интернета снова на 70-м месте

Сервис Speedtest Global Index подвел итоги декабря 2024 года. Согласно анализу, Кыргызстан вновь оказался на 70-м месте среди 110 стран в рейтинге по скорости мобильного интернета (39 мегабит в секунду).

Напомним, такая позиция была у КР и в октябре. Казахстан так же сохранил свое 57-е место (53,76 мегабита в секунду). Узбекистан на 73-м месте (37,03 мегабита в секунду).

Тройку лидеров по скорости мобильного интернета традиционно составляют:

Объединенные Арабские Эмираты — 453,87 мегабита в секунду;
Катар — 383,5 мегабита в секунду;
Кувейт — 257,3 мегабита в секунду.

Самый низкий показатель снова зафиксирован в Афганистане, скорость скачивания здесь составила всего 8,2 мегабита в секунду.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/317215/
просмотров: 333
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан мобилдик интернеттин ылдамдыгы рейтингинде кайрадан 70-орунга чыкты
Кыргызстан мобилдик интернеттин ылдамдыгы рейтингинде 70-орунда турат
В Оше задержана иностранка, публиковавшая в Сети экстремистскую пропаганду
Долгосрочный кредитный рейтинг Кыргызстана повышен до уровня В+
Опубликован рейтинг армий мира: на каком месте Кыргызстан
В мировом рейтинге кыргызский паспорт оказался на 68-м месте
Опубликован рейтинг стран по уровню IQ. Какое место у Кыргызстана
Греческая кухня стала лучшей в мире в 2024 году по версии TasteAtlas
В казахстанских поездах появится интернет, его проведут через спутники OneWeb
Кыргызстан занял 45-е место в рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег
Популярные новости
Пользователей Samsung Galaxy S21 просят обновить&nbsp;ПО: исправлена 51&nbsp;уязвимость Пользователей Samsung Galaxy S21 просят обновить ПО: исправлена 51 уязвимость
Boeing в&nbsp;прошлом году поставил в&nbsp;два раза меньше самолетов, чем Airbus Boeing в прошлом году поставил в два раза меньше самолетов, чем Airbus
Пользователям WhatsApp стала доступна функция создания стикеров из&nbsp;фото Пользователям WhatsApp стала доступна функция создания стикеров из фото
Популярный американский блогер MrBeast предложил выкупить часть TikTok Популярный американский блогер MrBeast предложил выкупить часть TikTok
Бизнес
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
&laquo;Элдик Банк&raquo; объявляет акцию по&nbsp;снижению процентных ставок по&nbsp;кредитам «Элдик Банк» объявляет акцию по снижению процентных ставок по кредитам
Тариф &laquo;Семейный&raquo; от&nbsp;MEGA: забота о&nbsp;безопасности детей и&nbsp;удобство для всей семьи Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
Современные подземные переход и&nbsp;парковку построят в&nbsp;центре Бишкека Современные подземные переход и парковку построят в центре Бишкека
20 января, понедельник
10:21
МВД предлагает отказаться от отправки штрафов по почте и вручать их онлайн МВД предлагает отказаться от отправки штрафов по почте...
10:18
Перераспределение функций в ГНС: централизованных выездных проверок не будет
10:05
Дональд Трамп: Мне нравится эта соцсеть. TikTok вернулся в США
09:58
Декларационная кампания. Экс-глава Минэкономики заработал около 2,5 миллиона
09:44
Кыргызстан в рейтинге скорости мобильного интернета снова на 70-м месте