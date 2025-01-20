Кыргызстан в рейтинге скорости мобильного интернета снова на 70-м месте

Сервис Speedtest Global Index подвел итоги декабря 2024 года. Согласно анализу, Кыргызстан вновь оказался на 70-м месте среди 110 стран в рейтинге по скорости мобильного интернета (39 мегабит в секунду).

Напомним, такая позиция была у КР и в октябре. Казахстан так же сохранил свое 57-е место (53,76 мегабита в секунду). Узбекистан на 73-м месте (37,03 мегабита в секунду).

Тройку лидеров по скорости мобильного интернета традиционно составляют:

Объединенные Арабские Эмираты — 453,87 мегабита в секунду;

Катар — 383,5 мегабита в секунду;

Кувейт — 257,3 мегабита в секунду.

Самый низкий показатель снова зафиксирован в Афганистане, скорость скачивания здесь составила всего 8,2 мегабита в секунду.