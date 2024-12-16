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Техноблог

Эксперты назвали главную тенденцию на рынке смартфонов в 2025 году

Эксперты назвали главную тенденцию на рынке смартфонов в 2025 году. Они полагают, что на рынке будет появляться больше устройств с аккумулятором рекордной емкости, сообщает издание Android Authority.

В медиа обратили внимание на новый смартфон Realme Neo 7, который получил батарею емкостью 7 тысяч миллиампер-часов. По словам специалистов, внедрение аккумулятора высокой емкости стало возможным благодаря прорыву в сегменте батарей.

В материале говорится, что производители ориентируются на потребителей, которые больше заинтересованы в высокой автономности гаджетов, чем в инструментах искусственного интеллекта (ИИ) и прочих нововведениях. На основе этой информации авторы назвали увеличение емкости батарей одним из главных трендов на рынке телефонов в 2025 году.

Также Android Authority отмечает, что батареи большой емкости появятся и в доступных смартфонах. По оценке издания, подобные инновационные аккумуляторы смогут обеспечить два-три дня автономной работы, причем без увеличения габаритов и веса устройств.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/314242/
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