Азербайджан и Узбекистан хотят объединиться для реализации космического проекта

Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании национальной космической системы дистанционного зондирования Земли, сообщает пресс-служба космического агентства «Азеркосмос».

Обсуждения прошли в рамках международного конгресса астронавтики, который состоялся в Милане. В ходе мероприятия озвучены рекомендации и взаимовыгодные предложения, касающиеся данного проекта.

Как подчеркнули в ведомстве, Азербайджан стремится к формированию космической экосистемы внутри страны. Первым шагом к этой цели стало подписание летом текущего года меморандума о взаимопонимании между «Азеркосмосом» и китайской технологической компанией Star Vision.

Основное направление сотрудничества заключается в совместной разработке и внедрении алгоритмов для спутниковых и орбитальных испытаний с использованием технологий искусственного интеллекта, предложенных Star Vision.