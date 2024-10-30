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Техноблог

Азербайджан и Узбекистан хотят объединиться для реализации космического проекта

Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании национальной космической системы дистанционного зондирования Земли, сообщает пресс-служба космического агентства «Азеркосмос».

Обсуждения прошли в рамках международного конгресса астронавтики, который состоялся в Милане. В ходе мероприятия озвучены рекомендации и взаимовыгодные предложения, касающиеся данного проекта.

Как подчеркнули в ведомстве, Азербайджан стремится к формированию космической экосистемы внутри страны. Первым шагом к этой цели стало подписание летом текущего года меморандума о взаимопонимании между «Азеркосмосом» и китайской технологической компанией Star Vision.

Основное направление сотрудничества заключается в совместной разработке и внедрении алгоритмов для спутниковых и орбитальных испытаний с использованием технологий искусственного интеллекта, предложенных Star Vision.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/309725/
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