Nissan разработал краску, которая охлаждает автомобили: началось тестирование

Концерн Nissan Motor проводит испытания новой краски, которая призвана помочь снизить температуру кузова и салона автомобиля летом, а также сократить потребление энергии для системы кондиционирования. Об этом говорится в сообщении компании.

Фото Nissan Motor

По ее сведениям, в настоящее время тестирование проводится на небольших грузовых фургонах Nissan NV100, которые эксплуатируются авиакомпанией All Nippon Airways в аэропорту Ханэда.

«Аэропорт Ханэда представляет собой идеальную среду для проведения реальной оценки характеристик краски в условиях высокой температуры», — отмечает Nissan.

Испытания продлятся ориентировочно до ноября 2024 года.

Краска содержит в себе микрочастицы, которые отражают инфракрасное излучение, исходящее от солнечного света и вызывающее повышение температуры поверхности. Кроме того, в ее состав также входят специальные компоненты, создающие электромагнитные волны для противодействия солнечным лучам и перенаправления энергии от кузова автомобиля обратно в окружающую среду.

Согласно предварительным данным, технологии позволяют снизить температуру поверхности кузовных деталей в жаркие дни на 12 градусов Цельсия, а салона — на 5 градусов Цельсия по сравнению с автомобилями, окрашенными обычной краской.

Толщина лакокрасочного покрытия на тестируемых автомобилях составляет порядка 100 — 120 микрон, что выше стандартных показателей, применяемых в современной автомобильной промышленности, в пять-шесть раз.