Бразильский 3D-дизайнер Сисеро Мораис восстановил внешность ученого Николая Коперника, используя череп, найденный в Польше около 20 лет назад. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото Cicero Moraes. Бразильский 3D-дизайнер восстановил внешность ученого Николая Коперника

Реконструкция продемонстрировала лицо, удивительно похожее на портреты астронома, подчеркивает издание. У Николая Коперника с самого известного изображения и у 3D-реконструкции одинаковые квадратные челюсти, высокие скулы и схожие носы.

Однако принадлежность черепа оспаривается, некоторые эксперты сомневаются, что он принадлежал ученому.

Николай Коперник, польский астроном, родившийся в 1473 году, произвел революцию в изучении планет, придя к выводу, что Земля вращается вокруг Солнца. Его теории противоречили официальной позиции католической церкви, а его работы были запрещены после его смерти.

Считается, что при жизни ученого не изобразил ни один художник, а единственный автопортрет Коперника был уничтожен во время пожара 1597 года. Все существующие изображения Коперника основаны на том самом автопортрете (на нем ученый изображен в красном одеянии).

Николай Коперник скончался в возрасте 70 лет в 1543 году. Череп, который связывают с ним, был найден в 2005 году под собором Фромборка в Польше, где он жил, работал и умер.

Поскольку челюсть черепа отсутствовала, Мораис применил методы компьютерной томографии для реконструкции. Он использовал базу данных живых людей, имеющих схожие характеристики черепа.

Как отмечает Daily Mail, на 3D-портрете Мораиса Коперник выглядит «безмятежным». У него продолговатое лице, крупный нос, узкие губы и небольшие глаза.