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Техноблог

У WhatsApp нашли серьезный недостаток, который может доставить много проблем

Зная мобильный номер, хакеры удаленно могут деактивировать WhatsApp на смартфоне жертвы путем многократного запрашивания кода подтверждения для входа в учетную запись. Об этом сообщил портал RG Digital со ссылкой на обозревателя Forbes Зака Дофмана, специализирующегося на информационной безопасности.

По его словам, на первом этапе мошенники устанавливают WhatsApp на новое устройство, указывают номер жертвы и много раз пытаются войти в аккаунт. Это приводит к невозможности залогиниться в течение ближайших 12 часов — все попытки войти будут игнорироваться.

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На втором этапе преступник регистрирует новый адрес электронной почты и с него пишет письмо в службу поддержки WhatsApp с просьбой деактивировать аккаунт, поскольку доступ к нему утерян, и указывает номер жертвы.

После поддержка без дополнительных вопросов блокирует учетную запись, пишет Зак Дофман. Владелец аккаунта увидит в приложении WhatsApp сообщение, что номер телефона больше не работает на данном устройстве — даже в том случае, если у него включена двухфакторная авторизация.

Пользователю предлагают вновь подтвердить номер, однако если с момента временной блокировки по инициативе преступника не прошло 12 часов, он не сможет этого сделать. Однако ничто не мешает злоумышленнику снова провести ту же операцию вновь, отмечает Зак Дофман.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/190045/
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