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Техноблог

Sharp показал гибкий смартфон-«раскладушку»

Фото LetsGODigital. Концепт смартфона-«раскладушки» от Sharp

Опубликовано видео прототипа гибкого смартфона-«раскладушки» японской корпорации Sharp на гибкий смартфон, который складывается вертикально. Об этом сообщил портал @hi-tech

«Раскладушка» получит 6,18-дюймовую AMOLED-панель с довольно широким вырезом и механизмом складывания посередине.

Фото LetsGODigital. Концепт смартфона-«раскладушки» от Sharp

Sharp утверждает, что устройство способно выдержать 300 тысяч циклов складывания, поэтому долговечность не должна стать проблемой. Официальный представитель бренда полагает, что спрос на устройство будет высоким, поскольку оно весьма практично.

Одна беда — выхода коммерческой модели такого устройства от Sharp стоит ждать только через несколько лет.
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