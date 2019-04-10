Складной флагман Huawei Mate X появится в продаже в июне

Официальный интернет-магазин Huawei случайно раскрыл информацию о смартфоне Mate X с гибким дисплеем. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Huawei представила Mate X на выставке MWC-2019 в феврале, но он до сих пор не продается. Компания обещала, что его можно будет купить в середине 2019 года, теперь появились более точные данные — релиз состоится в июне.

Информация о старте продаж появилась на сайте Vmall — это официальный-интернет магазин Huawei для Китая. Компания случайно опубликовала страницу для предзаказа смартфона, а потом быстро ее удалила.

Mate X получил большой дисплей с диагональю 6,6 дюйма , который можно сложить пополам. В закрытом состоянии он превращается в более компактный смартфон.

Работает складной смартфон на новом процессоре Kirin 980 с поддержкой 5G. Еще у него есть супербыстрая зарядка мощностью 55 Вт — аккумулятор на 4 тысячи 500 мАч за полчаса зарядится почти на 90 процентов.

Известна цена Mate X — 2 тысячи 229 евро за модель с 8 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами постоянной памяти.