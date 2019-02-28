На Марсе нашли следы древних потоков воды

Европейское космическое агентство опубликовало фотографию с системой долин на южном нагорье Марса, где нашли признаки потоков воды.
Агентство рассказало, что поверхность Марса не всегда была холодной и засушливой. Фотография показывает следы существования водоканалов рядом с большим кратером Гюйгенс.
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Изучение истории изменения Марса позволяет ученым больше узнать о процессе формирования планет и помогает найти возможные следы инопланетной жизни. Однако на данном этапе исследования планеты нельзя с точностью сказать, откуда на поверхности появилась вода — осадки, тающие ледники или подземные источники, отметил портал @hi-tech.