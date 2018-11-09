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Техноблог

Facebook Messenger позволит удалять сообщения

Разработчики Facebook Messenger реализовали долгожданную возможность удаления сообщений, отправленных по ошибке. Стереть послания можно в течение десяти минут после отправки, сообщил портал Slashgear.

Пока новую функцию не внедрили в мобильных приложениях и сервисе messenger.com, однако ее появления стоит ожидать в ближайшее время.

В том случае, если сообщение не прочитано, то получатель даже не узнает, что его отправляли. Для сравнения — в мессенджере Viber, где есть опция удаления сообщений, высвечиваются уведомления о том, что сообщение удалили.

Удалять сообщения можно в WhatsApp и других популярных мессенджерах.
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