Facebook Messenger позволит удалять сообщения

Разработчики Facebook Messenger реализовали долгожданную возможность удаления сообщений, отправленных по ошибке. Стереть послания можно в течение десяти минут после отправки, сообщил портал Slashgear.

Пока новую функцию не внедрили в мобильных приложениях и сервисе messenger.com, однако ее появления стоит ожидать в ближайшее время.

В том случае, если сообщение не прочитано, то получатель даже не узнает, что его отправляли. Для сравнения — в мессенджере Viber, где есть опция удаления сообщений, высвечиваются уведомления о том, что сообщение удалили.

Удалять сообщения можно в WhatsApp и других популярных мессенджерах.