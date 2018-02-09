Новый директор РУОР: В нашем учебном заведении будет военная дисциплина

В многострадальном Республиканском училище олимпийского резерва недавно в очередной раз сменился директор. Пост занял опытный Кадырбек Эргешов. О самых злободневных проблемах РУОР и способах их решения он рассказал ИА «24.kg».

С возвращением!

— Вы ведь уже возглавляли РУОР.

— Да, в 2009-2010 годах.

Помню, в самом начале своей работы был шокирован, увидев детей, стоявших на морозе в очереди в столовую. В РУОР тогда училось 350 ребят, а мест в столовой было 80. К началу нового учебного года столовая вмещала уже 200 человек. Мы отремонтировали и украсили помещение, обновили мебель, оборудование и сервировку. Все на внебюджетные средства. Учащиеся потом восторженно говорили, что «наша столовая не хуже уйгурского кафе!».

— Чем еще запомнился «первый срок»?

— Подняли зарплату наставникам. Тренер призеров Олимпийских игр, к примеру, вместо 8 тысяч сомов в месяц стал получать 40-50 тысяч. Многие не верили своему счастью. Думали, пройдет перерасчет, и их заставят вернуть деньги.

Укомплектовали РУОР учебниками, отремонтировали бассейн, заменили в общежитиях мебель... В общем, сделали немало. Могли больше, но меня перевели на другую работу.

Требуется обновление

— Какие нужды у РУОР сегодня?

— Учебные корпуса и общежития, включая системы отопления и канализации, нуждаются в ремонте. В комнатах живут по четыре-пять человек, а на этаже лишь один туалет. После ремонта в каждой комнате будет туалет и душевая.

Нужны учебники — с 2009 года библиотека не пополнялась. Надо обустроить компьютерные классы и купить новую мебель.

— Уже составили смету?

— Необходимо 34 миллиона сомов. Ждем, когда Жогорку Кенеш и правительство одобрят их выделение. Дети должны учиться и жить в комфортных условиях.

Нельзя допускать, чтобы учащиеся недоедали (а это порой случается). С этой целью планируем повысить норму питания с 213 до 500 сомов в сутки на человека. Решение этого вопроса также зависит от Жогорку Кенеша. Кстати, около 10 депутатов парламента — выходцы из РУОР, они понимают глубину проблем.

Секреты селекции

— Перспективных учащихся хватает?

— На сегодня у нас обучаются 400 человек. Всем требованиям соответствуют процентов 30-40. Остальные недотягивают.

К нам приходят восьмиклассники, которые учились в обычной школе и тренировались у специалистов не самого высокого уровня. В 13-14 лет их приходится переучивать. Это очень непросто. Гораздо легче лепить чемпионов из самых юных. Поэтому правила селекции изменятся. Будем набирать детей с пятого класса. Специалисты будут устраивать в регионах турниры и приглашать самых одаренных участников.

А вообще винить ребят в плохих результатах неправильно. Не бывает детей глупых, невоспитанных, бесперспективных. Бывают слабые руководители, учителя и тренеры. К учащимся надо относиться как к собственным детям. Когда человеку каждый день говоришь, что он дурак, он в конце концов им становится. Совсем другая картина, когда человека хвалишь.

Раскрывать потенциал детей — задача тренеров. В настоящее время в штате РУОР 30 наставников — специалистов по борьбе, боксу, дзюдо, футболу, легкой и тяжелой атлетике. Не все могут похвастать высокими достижениями. С некоторыми будем расставаться, а на их место приглашать более квалифицированные кадры.

— Может, вновь повысить тренерам зарплату?

— Она неплохая. Минимальная — 15 тысяч сомов, максимальная — около 50. Размер зависит от результатов, которые показывают их ученики.

Знание — сила

— Как будете решать вопрос безопасности воспитанников?

— Это самый трудный и важный участок нашей деятельности.

Прежде всего наладим дисциплину. Она будет на уровне военной. Дети будут под нашим контролем 24 часа в сутки. А не как сейчас: захотел — ушел по своим делам. Поменяем распорядок дня. Раньше он был удобен преподавателям, теперь будет составлен во благо детей.

Представляете, до недавнего времени в РУОР не делали утреннюю зарядку?! Это нонсенс. Проснувшись, ученики шли завтракать, а затем тренироваться. При таком графике занятия спортом могут навредить организму. После завтрака надо подождать полтора часа, чтобы пища усвоилась, и только потом приступать к физическим нагрузкам.

Теперь распорядок такой: подъем, зарядка, завтрак, один-два урока, тренировка. Много времени дадим воспитанникам на самоподготовку.

К учебному процессу тут долгое время относились как к второстепенной задаче. А его надо ставить во главу угла. Личность должна быть развита гармонично. Воспитывать крепкого парня с пустой головой чревато проблемами для общества.

Тех, кто будет нарушать дисциплину, плохо учиться, не соответствовать требованиям тренеров, отчислим.

В обществе сложилось мнение, что РУОР — очаг бандитизма. Действительно, в 1990-е отсюда порой выходили криминальные элементы. Но давайте ценить наше учебное заведение и стараться по максимуму использовать его потенциал. Оно такое одно на республику — только отсюда выходят чемпионы и призеры Олимпийских игр.

— Довольны преподавательским составом?

— Зарплата учителей, как во всех общеобразовательных школах, составляет около 10 тысяч сомов. Хорошие специалисты на такую не идут. Некоторые работают по 30-40 лет и давно утратили энтузиазм. Будем изыскивать дополнительные средства, чтобы привлечь самых лучших предметников.

Пройдет год-два, и наши ученики будут выигрывать городские олимпиады по химии, алгебре, математике... Поставил себе цель сделать это учебное заведение элитным. Хочу, чтобы ребята выходили от нас образованными, становились учеными и академиками, пробивались в руководство страны. Чтобы сюда приезжали за знаниями не только из регионов КР, но и из-за границы.

Планирую поменять статус РУОР. Само слово «училище» уже не актуально. У многих оно ассоциируется с ПТУ, а наше заведение куда престижнее. Возможно, преобразуем его в лицей.

На пороховой бочке

— Впечатление, что ваши предшественники ничем не занимались.

— Должность предполагает, что одновременно приходится быть педагогом, администратором-хозяйственником и специалистом по видам спорта. Если в чем-то из этого даешь слабину, на должности потеряешься.

После того как ушел из РУОР в 2010-м, тут сменилось семь-восемь директоров. Каждый год новый!

— Должность расстрельная. Готовы к критике?

— На прежней работе в СДЮШОР «Тайманбас» у меня все получалось. А тут я как на пороховой бочке. Но я знал, куда иду. Согласился только потому, что глава Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Аманкулов обещал поддержать во всех начинаниях.

Хочу поставить подготовку чемпионов на конвейер, чтобы эта должность стала не расстрельной, а почетной. Государство вкладывает в РУОР колоссальные деньги (бюджет на 2018-й — 74,7 миллиона сомов). Пора оправдывать затраты.