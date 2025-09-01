14:29
Новый сезон Суперлиги Кыргызстана по футзалу стартует 6 сентября

Новый сезон Суперлиги Кыргызстана по футзалу стартует 6 сентября. Об этом сообщает Ассоциация футзала.

По ее данным, чемпионат пройдет в формате Суперлиги, который состоит из предварительного этапа и плей-офф. На предварительном этапе команды сыграют между собой в два круга. В плей-офф пройдут восемь команд.

В предварительном этапе будут участвовать 12 команд: Art Blast Group, «Топ-Тоголок», «Виват», Toyota, «Достук» (все — Бишкек), «Нарын» (Нарын), «Жаш-Муун» (Джалал-Абад), «Лидер-ОшМу», «Алай» (все — Ош), «Каракол» (Иссык-Куль), «Талас» (Талас), «Кант» (Кант).
