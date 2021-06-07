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Спорт

Бектур Женишбек уулу стал чемпионом России по ММА

Уроженец Кыргызстана Бектур Женишбек уулу стал чемпионом России по ММА в наилегчайшем весе. Об этом спортсмен сообщил в Instagram.

В первом раунде Бектур Женишбек уулу, который представлял на турнире Новосибирскую область, на порядок превзошел Ибрагима Картоева в стойке, но во втором пропустил тейкдаун. Арбитры не смогли определить победителя и назначили экстра-раунд, где сильнее оказался спортсмен из Кыргызстана.


Чемпионат России по ММА является важнейшим национальным турниром по смешанным единоборствам среди любителей. По его итогам определяются не только обладатели медалей, но и формируются команды, которые будут представлять страну на первенствах мира и континента. 
Ссылка: https://24.kg/sport/196706/
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