Уроженец Кыргызстана Бектур Женишбек уулу стал чемпионом России по ММА в наилегчайшем весе. Об этом спортсмен сообщил в Instagram.

В первом раунде Бектур Женишбек уулу, который представлял на турнире Новосибирскую область, на порядок превзошел Ибрагима Картоева в стойке, но во втором пропустил тейкдаун. Арбитры не смогли определить победителя и назначили экстра-раунд, где сильнее оказался спортсмен из Кыргызстана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бектур Женишбеков (@bektur_mma)



Чемпионат России по ММА является важнейшим национальным турниром по смешанным единоборствам среди любителей. По его итогам определяются не только обладатели медалей, но и формируются команды, которые будут представлять страну на первенствах мира и континента.