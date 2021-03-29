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Спорт

Кыргызстанцы завоевали четыре медали на международном марафоне в Ташкенте

Фото Федерации легкой атлетики Узбекистана. Дарья Маслова

Кыргызстанцы завоевали четыре медали на III Ташкентском международном марафоне «Навруз», который состоялся 28 марта. Об этом сообщил сайт Федерации легкой атлетики Узбекистана.

В полумарафоне среди женщин первой финишировала Дарья Маслова (1 час 13 минут 19 секунд). Гульшан Сатарова прибежала третьей (1 час 16 минут 44 секунды).

На марафонской дистанции среди женщин первой к финишу с результатом 2 часа 32 минуты 21 секунда пришла Мария Коробицкая.

Еще один кыргызстанец, Илья Тяпкин, завоевал серебряную медаль.
Ссылка: https://24.kg/sport/187905/
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