Кыргызстанцы завоевали четыре медали на международном марафоне в Ташкенте

Кыргызстанцы завоевали четыре медали на III Ташкентском международном марафоне «Навруз», который состоялся 28 марта. Об этом сообщил сайт Федерации легкой атлетики Узбекистана.

В полумарафоне среди женщин первой финишировала Дарья Маслова (1 час 13 минут 19 секунд). Гульшан Сатарова прибежала третьей (1 час 16 минут 44 секунды).

На марафонской дистанции среди женщин первой к финишу с результатом 2 часа 32 минуты 21 секунда пришла Мария Коробицкая.

Еще один кыргызстанец, Илья Тяпкин, завоевал серебряную медаль.