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Спорт

В Бишкеке пройдут соревнования по подледному лову рыбы

23 января в Бишкеке пройдут соревнования по подледному лову рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства. Мероприятие состоится на Нижне-Ала-Арчинском водохранилище. В нем примут участие более 10 команд любителей рыбалки.

«В этом году министерство выступает соорганизатором соревнований, подобные мероприятия проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни и развития рыболовного спорта в Кыргызстане. В нашей республике созданы все условия для активного развития этого спорта. Департаментом рыбного хозяйства на ловлю речного османа и форели в эти дни выдаются рыболовные билеты и карточки», — отмечает директор департамента рыбного хозяйства Эдиль Ниязов.

Начало соревнований в 9.00, построение команд — в 9.30.

Для участия необходимо подать заявку в офис Чуй-Бишкекского общественного объединения охотников и рыболовов. Команда должна состоять из четырех человек, включая капитана. Cправки по телефонам: 0312318623 и 0312319046.
Ссылка: https://24.kg/sport/180725/
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