Парный дрифт устроили гоночные КамАЗ и Mazda RX-8

Пилот КамАЗа Эдуард Николаев и звезда новозеландского дрифта Майк Уидетт на Mazda RX-8 устроили парный дрифт на территории Кировского завода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание «За рулем».

Максимальная мощность двух машин одинаковая — около тысячи лошадиных сил. Но КамАЗ в 8 раз тяжелее «Мазды», не говоря о габаритах.

По словам новозеландца, ему пришлось серьезно поработать, чтобы привыкнуть к тому, что рядом с ним в дрифте движется такая махина.

«Ты должен привыкать к тому, что сбоку несется машина таких размеров и такой массы, у которой колесо выше моей машины!» — заявил Мэд Майк.

Эдуард Николаев рассказал, что у него масса впечатлений от этой «авантюры», которая, по его словам, доказала, что гоночный КамАЗ может показать себя не только в песках и дюнах.