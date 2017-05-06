В Бишкеке почтили память дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова

Сегодня, 6 мая, у памятника дважды Герою Советского Союза Талгату Бегельдинову на бульваре Молодой Гвардии состоялся митинг-реквием памяти его и других погибших в годы Великой Отечественной войны.

Фото ИА «24.kg». Возложение цветов к памятнику дважды Герою Советского Союза Талгату Бегельдинову.

На мероприятии ветераны, блокадники Ленинграда, горожане, учащиеся столичных школ и представители мэрии возложили цветы к памятнику Талгату Бегельдинову.

Среди участников митинга-реквиема присутствовали и потомки самого Бегельдинова, которые поблагодарили всех пришедших.

Фото ИА «24.kg». Потомки Талгата Бегельдинова

«Вот такой был наш дядя, ни Новый год, ни день рождения он не признавал. Для него существовал только один единственный праздник — День Великой Победы!» — рассказали ИА «24.kg» его племянницы.

В свою очередь легендарная Валентина Андреевна Касатых сказала, что кыргызстанцы помнят и чтят тех, кто, защищая Родину, пал смертью храбрых.

Фото ИА «24.kg». Легендарная Валентина Андреевна Касатых,

«Прошло 72 года, как мы живем под мирным небом, но мы не забываем наших героев, погибших на фронтах войны и после нее. Мы помним все! Честь и слава им!» — подчеркнула Валентина Касатых и прочла стихотворение, которое сочинил защитник Ленинграда Юрий Иванов:

Нас все меньше и меньше, а когда-то было много.

От солдатских сапог колыхалась дорога.

Наши кости ломило, наши раны болели,

Мы солдатское лихо вместе с кашею ели.

Нас все меньше и меньше, мы уходим далече!

Это мы погасили бухенвальдские печи.

Наши роты редели, наши души седели,

Смерть ходила погреться в окопные щели.

Нас все меньше и меньше, приближаются годы,

Но мы из той — железной, солдатской породы.

Трудность нас угнетает, бьет метель фронтовая,

Вся в рубцах и ожогах наша память живая.

А нас все меньше и меньше…»

Валентина Касатых рассказала о том, что сегодня в Ленинском районе столицы в живых осталось всего 36 участников ВОВ. «Они все болеют. Я одна самая молодая, мне 90 лет…», — сказала она.

«Наше молодое поколение не потеряно, и я это вижу, когда читаю лекции о войне школьникам. Столько вопросов, такой неподдельный интерес и, конечно же, их участие и помощь ветеранам… Это память на века! Мы победили и потому, что была дружба, патриотизм и героизм на фронтах войны. Я очень прошу всех товарищей милых: не делитесь по национальности! Давайте жить дружно, чтобы не было войн! Дорогие ветераны, поживите подольше, ради бога!» — сказала она.

Отметим, Валентина Касатых награждена 26 медалями. Самыми дорогими считает «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За боевые заслуги», «Защитнику Украины», «За отличие в службе в Вооруженных силах».