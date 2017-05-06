В Бишкеке почтили память дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова

Сегодня, 6 мая, у памятника дважды Герою Советского Союза Талгату Бегельдинову на бульваре Молодой Гвардии состоялся митинг-реквием памяти его и других погибших в годы Великой Отечественной войны.
На мероприятии ветераны, блокадники Ленинграда, горожане, учащиеся столичных школ и представители мэрии возложили цветы к памятнику Талгату Бегельдинову.
Среди участников митинга-реквиема присутствовали и потомки самого Бегельдинова, которые поблагодарили всех пришедших.
«Вот такой был наш дядя, ни Новый год, ни день рождения он не признавал. Для него существовал только один единственный праздник — День Великой Победы!» — рассказали ИА «24.kg» его племянницы.
В свою очередь легендарная Валентина Андреевна Касатых сказала, что кыргызстанцы помнят и чтят тех, кто, защищая Родину, пал смертью храбрых.
«Прошло 72 года, как мы живем под мирным небом, но мы не забываем наших героев, погибших на фронтах войны и после нее. Мы помним все! Честь и слава им!» — подчеркнула Валентина Касатых и прочла стихотворение, которое сочинил защитник Ленинграда Юрий Иванов:
Нас все меньше и меньше, а когда-то было много.
От солдатских сапог колыхалась дорога.
Наши кости ломило, наши раны болели,
Мы солдатское лихо вместе с кашею ели.
Нас все меньше и меньше, мы уходим далече!
Это мы погасили бухенвальдские печи.
Наши роты редели, наши души седели,
Смерть ходила погреться в окопные щели.
Нас все меньше и меньше, приближаются годы,
Но мы из той — железной, солдатской породы.
Трудность нас угнетает, бьет метель фронтовая,
Вся в рубцах и ожогах наша память живая.
А нас все меньше и меньше…»
Валентина Касатых рассказала о том, что сегодня в Ленинском районе столицы в живых осталось всего 36 участников ВОВ. «Они все болеют. Я одна самая молодая, мне 90 лет…», — сказала она.
«Наше молодое поколение не потеряно, и я это вижу, когда читаю лекции о войне школьникам. Столько вопросов, такой неподдельный интерес и, конечно же, их участие и помощь ветеранам… Это память на века! Мы победили и потому, что была дружба, патриотизм и героизм на фронтах войны. Я очень прошу всех товарищей милых: не делитесь по национальности! Давайте жить дружно, чтобы не было войн! Дорогие ветераны, поживите подольше, ради бога!» — сказала она.
Отметим, Валентина Касатых награждена 26 медалями. Самыми дорогими считает «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За боевые заслуги», «Защитнику Украины», «За отличие в службе в Вооруженных силах».