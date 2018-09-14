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В Ошской области компания не уплатила налогов на 48 миллионов сомов

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями выявила факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму свыше 48 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСБЭП.

По ее данным, ОсОО «В.К.» поставляло цемент в регионы Кыргызстана без уплаты налогов. По результатам проверки доначислили налогов и платежей на сумму свыше 48 миллионов сомов.

По факту возбудили уголовное дело по статье 213 (уклонение от уплаты налогов должностных лиц хозяйствующих субъектов в особо крупном размере) УК КР.
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