Следователь финпола обвинил в уклонении от уплаты налогов невиновного

Следователь Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями обвинил в уклонении от уплаты налогов невиновного. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры Кыргызстана.

По ее данным, в отношении следователя следственного управления ГСБЭП возбудили уголовное дело по статье 322 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) УК КР.

Уголовное дело направили в ГКНБ для расследования.

14 июля 2015 года следственное управление ГСБЭП возбудило уголовное дело по уклонению от уплаты налогов ОсОО «Н.Т.» на 36 миллионов 575 тысяч сомов. Следствие установило, что подозреваемый руководил ОсОО на основании доверенностей от имени главы фирмы. Он не являлся должностным лицом компании и субъектом преступления.

Однако 31 июля 2015 года следователь предъявил ему обвинение в уклонении от уплаты налогов и обязательных страховых взносов.

1 ноября 2016 суд оправдал подозреваемого за отсутствием состава преступления.

В результате противоправных действий следователя ГСБЭП грубо нарушены права гражданина А.Б., что выразилось в незаконном привлечении А.Б. к уголовной ответственности.