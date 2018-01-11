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Происшествия

В Чуйской области участок за 7,3 миллиона сомов незаконно продали за 125 тысяч

Сотрудники Таш-Добонского айыльного округа Аламудунского района подделали документы, чтобы продать отданный на 49 лет в аренду участок земли. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, Генеральная прокуратура по результатам совместной с ГСБЭП проверки по факту незаконного предоставления земельного участка должностными лицами Таш-Добонского айыльного округа возбудила уголовное дело.

Установлено, что 11 ноября 2011 года в нарушение требований законодательства они незаконно предоставили гражданину Н.У. во временное пользование земельный участок площадью 0,7 гектара на 49 лет.

12 ноября 2013-го этот же участок незаконно, без проведения трансформации и конкурса, на основании подложного протокола комиссии и договора купли-продажи передали гражданину С.Т. в собственность.

Участок продали всего за 125 тысяч сомов, хотя его рыночная стоимость составляла 7 миллионов 356 тысяч. До 2016 года участок неоднократно перепродавался физическими лицами под строительство объектов.

В результате незаконных действий должностных лиц Таш-Добонского айыльного округа и Аламудунского госрегистра участок переведен из категории земель сельхозназначения в категорию земель промышленности, транспорта, связи, обороны и иного назначения, а в последующем — в категорию земель населенных пунктов. В настоящее время там построены жилые дома.

Расследование уголовного дело ведет ГСБЭП.
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