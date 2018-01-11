В Чуйской области участок за 7,3 миллиона сомов незаконно продали за 125 тысяч

Сотрудники Таш-Добонского айыльного округа Аламудунского района подделали документы, чтобы продать отданный на 49 лет в аренду участок земли. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.
По его данным, Генеральная прокуратура по результатам совместной с ГСБЭП проверки по факту незаконного предоставления земельного участка должностными лицами Таш-Добонского айыльного округа возбудила уголовное дело.
Установлено, что 11 ноября 2011 года в нарушение требований законодательства они незаконно предоставили гражданину Н.У. во временное пользование земельный участок площадью 0,7 гектара на 49 лет.
12 ноября 2013-го этот же участок незаконно, без проведения трансформации и конкурса, на основании подложного протокола комиссии и договора купли-продажи передали гражданину С.Т. в собственность.
Участок продали всего за 125 тысяч сомов, хотя его рыночная стоимость составляла 7 миллионов 356 тысяч. До 2016 года участок неоднократно перепродавался физическими лицами под строительство объектов.
Расследование уголовного дело ведет ГСБЭП.