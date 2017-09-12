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Кыргызстанец оштрафован на 20 тысяч рублей за попытку дать взятку в России

Кыргызстанец оштрафован в России на 20 тысяч рублей за попытку дать взятку автоинспектору. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Согласно уголовному делу, 26 марта гражданин Кыргыстана на 29-м километре дороги Рязань — Ряжск, сидя в машине ДПС, пытался дать автоинспектору взятку в 10 тысяч рублей.

Сотрудник ДПС сообщил о взятке в дежурную часть. Суд оштрафовал кыргызстанца на 20 тысяч рублей и арестовал его Ford Focus. Приговор вступил в законную силу.
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